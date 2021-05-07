В Киеве 9 мая не планируется проведение масштабных акций - Нацполиция

Правоохранители заявляют, что готовы к обеспечению общественного порядка

Правоохранители заявляют, что готовы к обеспечению общественного порядка

Фото: Нацполиция

Городские власти Киева не получали заявок на проведение 9 мая масштабных акций и митингов, приуроченных ко Дню Победы.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника Нацполиции Киева Андрея Крищенко, передает RegioNews.

У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартны. Состоится панихида в 8 утра в Парке славы у могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов - торжественное возложение цветов", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что есть заявка на чествование памяти и автопробег от одной из общественных организаций, однако количество автомобилей неизвестно. В 10 часов состоится возложение цветов возле памятника Ватутину. Кроме того, в 11 часов заявлено участие до 200 человек возле Мемориала вечной славы.

Андрей Крищенко добавил, что самым массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке славы, которое организует городская организация ветеранов Украины.

В 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевской городской администрацией. Пока других заявок, заявок на многочисленные митинги нет", - сказал Корищенко.

Руководитель столичной полиции проинформировал, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, они будут усилены патрулями Нацгвардии.

Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Также усиленное патрулирование будет там, где состоятся государственные мероприятия", - уточнил Крищенко.

А в Парке славы будут дежурить кинологи и взрывотехники, при необходимости правоохранители будут проводиться поверхностные проверки.

Могут быть определенные обострения. Мы живем в стране, которая воюет, и всегда готовы к каким-то провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок", - заверил Крищенко.

Он напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в частности, георгиевской ленты, и что за это предусмотрена административная ответственность.

8 мая мероприятия будут только официальными, точной информации об их проведении пока нет.

Напомним, почти половина украинцев считает, что из-за сговора Гитлера и Сталина была развязана Вторая мировая война.