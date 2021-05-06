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06 травня 2021, 18:21 8

Заборговані Україні 3 млн доз ковідних вакцин надійдуть до кінця травня – Степанов

06 травня 2021, 18:21 8
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Загалом законтрактовано 42 млн доз вакцини від COVID-19
Загалом законтрактовано 42 млн доз вакцини від COVID-19
Фото з відкритих джерел
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До кінця травня Україна очікує на поставки 3 мільйонів вакцин від COVID-19, які за контрактами заборгували іноземні виробники.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов у ефірі телеканалу "Наш", повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Те, що ми розраховуємо отримати у травні, та що підтверджують наші компанії-виробники та контрагенти, віддаючи свої борги (бо вони раніше повинні були поставити вакцини) – це майже до 3 млн доз вакцин ми повинні отримати в травні цього року. Якщо не буде ніяких збоїв, - розповів Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що наразі до кінця року включно з поставками за програмою COVAX Україна повинна отримати 42 млн доз вакцини від COVID-19.

Зараз у нас разом кількість вакцин, яка законтрактована разом з ініціативою COVAX – це 42 млн доз вакцин, - зазначив міністр Степанов.

Як повідомлялося, в Україні щеплення від коронавірусу отримали майже 784 тисячі осіб. Серед лідерів з вакцинації - Київ та Дніпропетровська область.

вакцинація вакцина МОЗ Максим Степанов борги

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