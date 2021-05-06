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06 мая 2021, 15:02 124

Свежие рейтинги партий: в Верховную Раду проходят пять политсил

06 мая 2021, 15:02 124
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По данным "Центра Разумкова", рейтинги партии Зеленского немного выросли
По данным "Центра Разумкова", рейтинги партии Зеленского немного выросли
Фото: из открытых источников
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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 28% респондентов, которые придут на участки.

Об этом говорится в результатах социологического опроса "Центра Разумкова", передает RegioNews.

Второе место вероятной избирательной гонки занимает партия "Европейская солидарность", за нее готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных.

Далее в парламентском рейтинге идут партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11% и 15% и ВО "Батькивщина" - соответственно 8% и 11%. За партию "Сила и честь" готовы проголосовать соответственно 4% и 6%. Остальные политсилы не смогут преодолеть 5%-й барьер.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов за исключением Крыма и оккупированных территорий, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Зеленский и Порошенко в лидерах: социологи опубликовали новый президентский рейтинг.

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