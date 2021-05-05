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05 травня 2021, 09:42 113

У Харкові чоловік з ножем пограбував ломбард

05 травня 2021, 09:42 113
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Поліція поки не затримала зловмисника
Поліція поки не затримала зловмисника
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові невідомий чоловік пограбував місцевий ломбард. Він погрожував холодною зброєю і виніс з ломбарду 7 000 гривень.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Харкова.

За даними поліції, чоловік, погрожуючи ножем працівниці ломбарду, заволодів грошима в сумі 7 000 гривень.

Прикмети нападника: зріст близько 165 см, був одягнений в чорну куртку і чорну кепку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

Нагадаємо, у Харкові невідомий чоловік пограбував обмінник на 1,6 млн гривень.

зброя гроші розслідування поліція Пограбування

 
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