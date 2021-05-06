Зеленский и Порошенко в лидерах: социологи опубликовали новый президентский рейтинг

Догоняют лидеров электоральных симпатий Юрий Бойко и Юлия Тимошенко

Догоняют лидеров электоральных симпатий Юрий Бойко и Юлия Тимошенко

Фото: из открытых источников

В случае проведения президентских выборов в конце апреля, наибольшее количество голосов избирателей получил бы шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Так, Зеленский получил бы 19,8% голосов всех опрошенных или 28,3% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

За Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 12,5% и 18,1% опрошенных, за Юрия Бойко - соответственно 10,8% и 14,5%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8,3% и 10,5%.

Среди других претендентов на президентский пост: Игорь Смешко - за него бы проголосовали соответственно 4,4% и 6,2%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2,3% и 3,3%, за Олега Ляшко - соответственно 1,9% и 2,6%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1,9% и 2,4%, за Анатолия Гриценко - соответственно 1,6% и 2,2%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1,4% и 1,9%, за Виталия Кличко - соответственно 1,1% и 0,9%, за Александра Вилкула - соответственно 0,8% и 1,1%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 39,5%.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2021 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что рейтинг политиков, за которых готовы проголосовать украинские граждане на президентских выборах, возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко.