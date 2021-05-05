У Києві двоє братів продавали на ринку дані 32 млн українців

Вони отримували інформацію від працівників банків і державних органів

Вони отримували інформацію від працівників банків і державних органів

Фото: Facebook

Працівники правоохоронних органів затримали у Києві двох братів, які продавали конфіденційну інформацію із баз даних щодо 32 млн громадян.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє рідних братів на початку 2021 року змовилися із працівниками банків і державних органів і отримували від них інформацію про більше ніж 32 мільйони громадян України з різних баз даних.

Цю інформацію вони продавали під виглядом комп’ютерних ігор зацікавленим особам, працюючи на одному із столичних ринків.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та більше 50 оптичних дисків”, - йдеться в повідомленні.

Одному із зловмисників вже присудили домашній арешт, вирішується питання обрання запобіжного заходу іншому фігуранту кримінальної справи. Слідчі дії тривають, встановлюються усі причетні до злочину.

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