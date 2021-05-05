К делу о запрете "Партии Шария" суд привлек Службу безопасности Украины
Окружной административный суд города Киева (ОАСК) решил привлечь в качестве третьей стороны главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области к делу о запрете деятельности "Партии Шария".
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
Известно, что сегодня, 5 мая состоялось заседание ОАСК, дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
В ходе заседания по ходатайству представителей ответчика суд привлек третьим лицом по делу Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Суд назначил следующее судебное заседание на 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просил власть запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.
2 марта Каменец - Подольский горсовет обратился к руководству государства о запрете партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария".
11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".