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05 мая 2021, 19:30 499

К делу о запрете "Партии Шария" суд привлек Службу безопасности Украины

05 мая 2021, 19:30 499
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Иск о запрете политической силы ранее подало Министерство юстиции
Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева (ОАСК) решил привлечь в качестве третьей стороны главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области к делу о запрете деятельности "Партии Шария".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 5 мая состоялось заседание ОАСК, дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

В ходе заседания по ходатайству представителей ответчика суд привлек третьим лицом по делу Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Суд назначил следующее судебное заседание на 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просил власть запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

2 марта Каменец - Подольский горсовет обратился к руководству государства о запрете партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария".

11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".

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