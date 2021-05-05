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05 мая 2021, 12:04 244

Полиция квалифицировала обстрел оккупантами больницы для COVID-больных в Донецкой области как теракт

05 мая 2021, 12:04 244
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Открыто уголовное производство
Открыто уголовное производство
Фото Нацполиции
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Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела больницы в Красногоровке Донецкой области, где находились более 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции отмечают, что сообщения о повреждении больницы во время обстрела боевиков поступили в отдел полиции № 2 (г. Курахово) Покровского райуправления.

Повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница”, которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света. Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи. В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются. В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта, - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу. Пострадавших нет.

обстрел оккупанты больница COVID-19 полиция Донецкая область

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