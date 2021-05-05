Смертельний вибух на кладовищі: в поліції відкрили кримінальне провадження

За висновками вибухотехників, 69-річний чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої

За висновками вибухотехників, 69-річний чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої

Фото: Нацполіція

У селищі Верхньоторецьке Донецької області чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі, під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. За фактом вибуху на кладовищі відкрито кримінальне провадження.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МВС.

Внаслідок надзвичайної події загинув 69-річний місцевий мешканець. За висновками вибухотехників, чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка не постраждала.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють повні обставини події.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки ГУНП в Донецькій області.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області на кладовищі підірвався і загинув мирний житель.