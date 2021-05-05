08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
11:42  05 травня
Держприкордонслужба готова до введення паспортів вакцинації
08:11  05 травня
Доба в ООС: зафіксовано 6 нових порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 травня 2021, 11:31 65

Смертельний вибух на кладовищі: в поліції відкрили кримінальне провадження

05 травня 2021, 11:31 65
Читайте также на русском языке
За висновками вибухотехників, 69-річний чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої
За висновками вибухотехників, 69-річний чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У селищі Верхньоторецьке Донецької області чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі, під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. За фактом вибуху на кладовищі відкрито кримінальне провадження.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МВС.

Внаслідок надзвичайної події загинув 69-річний місцевий мешканець. За висновками вибухотехників, чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка не постраждала.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють повні обставини події.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки ГУНП в Донецькій області.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області на кладовищі підірвався і загинув мирний житель.

вибух кримінальна справа Донецька область кладовище жертва

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua