Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации

Это мировая перспектива ближайших месяцев

Это мировая перспектива ближайших месяцев

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Об этом заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина, информирует RegioNews,

По его словам, относительно ситуации с введением COVID-паспортов нельзя говорить о нарушении прав человека.

Если кто-то считает, что это является нарушением прав человека, он может себе просто не делать прививку, - пояснил Дейнеко.

При этом он признает, что если человек откажется от прививки, он не сможет никуда выехать.

Вопрос же не в том, что человек не сможет уехать, например, из Украины, вопрос в том, что он не сможет попасть туда, куда он планирует поездку. Я думаю, что это мировая перспектива ближайших месяцев, пока она еще на этапе обсуждения, - считает глава ГПСУ.

Дейнеко добавил, что Украина внимательно отслеживает тенденцию внедрения паспортов вакцинации другими странами.

Если будут приняты соответствующие решения, то Государственная пограничная служба готова к этому. Такие документы вообще надо больше воспринимать как создание коллективного иммунитета против коронавируса, которые могут способствовать безопасным путешествиям людей, - отметил он.

Как сообщалось, пограничники объяснили, кому не нужна самоизоляция после пересечения КПВВ. На КПВВ можно сдать экспресс-тесты.