Прикордонники пояснили, кому не потрібна самоізоляція після перетину КПВВ

На КПВВ можна здати експрес-тести

На КПВВ можна здати експрес-тести

Фото: скрін ефіру телеканалу "Дом"

Постановою Кабміну затверджений перелік осіб, до яких самоізоляція може не застосовуватися, і передбачено, що уникнути самоізоляції можна, здавши тест (ПЛР або експрес-текст на КПВВ).

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Ігор Лизогуб в програмі "5 вопросов на злобу дня" на телеканалі "Дом" , передає RegioNews.

Після прибуття з тимчасово окупованих територій через контрольні пункти в'їзду-виїзду не підлягають самоізоляції діти до 12 років, акредитовані працівники міжнародних організацій, особи, які планують вступити до вишу України або вже навчаються там, та люди, які бажають вакцинуватися від COVID-19, якщо у них є запрошення.

Речник Держприкордонслужби нагадав, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вводиться обов'язкова самоізоляція для громадян, що перетинають державний кордон України. У зв'язку з цим на самоізоляцію направляються й особи, які прибули з тимчасово окупованих територій через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Цим нормативно-правовим актом також передбачено і те, що можна не проходити самоізоляцію. Однак у такому випадку особа, що прибуває, має здати тест на COVID-19 методом ПЛР, — повідомив представник Держприкордонслужби.

Він додав, що також від самоізоляції звільняються особи, які в сервісних центрах, що діють при низці КПВВ, здали експрестест і отримали негативний результат на COVID-19. Зокрема, експрестести можна пройти при перетині КПВВ "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке".

На Донбасі на лінії розмежування діють сім КПВВ. Однак фактично пропуск здійснюється тільки через КПВВ "Станиця Луганська" щодня і через КПВВ "Новотроїцьке" — двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю, коли окупанти відкривають рух цим дорожнім коридором. Ось саме біля цих двох КПВВ є пункти, де можна одразу після перетину лінії зіткнення пройти таке тестування. За результатом негативного тесту буде виданий документ, який дасть право не проходити самоізоляцію, і можна буде відразу або через деякий час повернутися на тимчасово окуповану територію, — розповів представник Держприкордонслужби.

Лизогуб акцентував, що правила однакові для всіх громадян, що прямують з тимчасово окупованих територій Криму і з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Під час перетину КПВВ вони мають встановити додаток "Вдома" і прямувати на самоізоляцію (у разі якщо не мають негативного тесту на COVID-19).

Однак Кабмін визначив обмеження — перелік осіб, до яких самоізоляція може не застосовуватися.

Певна категорія не підлягає самоізоляції. Це стосується осіб, які ще не досягли 12-річного віку, працівників міжнародних організацій, які акредитовані та здійснюють свою діяльність, а також осіб, які планують вступ до вишу України, і осіб, що їх супроводжують. Також здобувачів освіти, які вже навчаються в українських установах. І, відповідно, осіб, які бажають вакцинуватися від COVID-19, якщо у них є відповідне запрошення, — повідомив Лизогуб.

Він додав, що зазначені норми діють до 30 квітня, але вони можуть бути продовжені, залежно від динаміки пандемії.

Як повідомлялося 8 квітня, в Україні запровадили нові правила в'їзду в країну: що змінилося. Від обов'язкової самоізоляції звільняються українці, у яких є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.