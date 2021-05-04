Доба на Донбасі: бойовики продовжують стріляти із забороненого озброєння

Окупанти ігнорують домовленості про припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних Сил України

Окупанти ігнорують домовленості про припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних Сил України

Фото: із відкритих джерел

Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого бпла типу "Орлан-10” з перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - додали в штабі.

Також за добу сапери розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечих предметів.

Нагадаємо, бойовики продовжують обстріл позицій ООС, минулої доби зафіксовано 3 порушення режиму "тиші".