Сутки на Донбассе: боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения

Оккупанты игнорируют договоренности о прекращении огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины

Оккупанты игнорируют договоренности о прекращении огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе.

Также за сутки саперы разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.

Напомним, боевики продолжают обстрел позиций ООС, за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима "тишины".