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Сутки на Донбассе: боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения
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04 мая 2021, 18:15 10

Сутки на Донбассе: боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения

04 мая 2021, 18:15 10
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Оккупанты игнорируют договоренности о прекращении огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины
Оккупанты игнорируют договоренности о прекращении огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины
Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе.

Также за сутки саперы разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.

Напомним, боевики продолжают обстрел позиций ООС, за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима "тишины".

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