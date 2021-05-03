Подмена приоритетов: Михаил Добкин раскритиковал работу харьковских властей в борьбе с COVID-19

Подавая неправдивую информацию, чиновники подвергают еще большей опасности жителей Харькова и области

Подавая неправдивую информацию, чиновники подвергают еще большей опасности жителей Харькова и области

В Харькове сегодня нужно все свободные средства и рабочие руки направлять на улучшение сферы здравоохранения, а уже потом заниматься благоустройством – строить зоопарки и парки.

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сегодня по Харькову и области сложилась очень непростая ситуация в противодействии пандемии из-за того, что чиновники нагло и подло врут ради того, чтобы сохранить свои должности.

Все отчитываются, что еще 30% коек свободных, 20% коек свободных. Это такое вранье, это такое очковтирательство. Это такая подлая, наглая ложь, которая ничем не может быть оправдана. Потому что, защищая свои чиновничьи задницы, эти люди, подавая неправдивую информацию подвергают еще большей опасности жителей Харькова и Харьковской области. Я сейчас говорю об этом регионе, потому что большую часть времени там нахожусь", – отметил Михаил Добкин.

По его словам, такая информация к нему поступает от людей, которые непосредственно работают как в обладминистрации, так и в городском управлении здравоохранения Харькова.

Они в шоке, но ничего не могут сделать. Так построена работа – на вранье. И никто не контролирует. Нет четкой вертикали проверки поручений", – говорит политик.

Кроме того, Михаил Добкин считает, что сегодня в Украине еще не самые плохие результаты в противодействии пандемии, хотя могли бы быть лучше. Если бы каждый управленец на местах нес персональную ответственность.

"Почему харьковские больницы не получают финансирование, потому что нужно ввести объекты, которые нужно сдать под выборы в Харькове. Зоопарк, допустим, парк какой-то. Я не против. Это хорошо, это правильно. И я в свое время старался сделать Харьков лучше и краше. Но тогда не было пандемии. И тогда я не выбирал, или пандемия, или благоустройство. Сегодня выбора быть не может. Если есть деньги и свободные рабочие руки – делайте новые койко-места, подводите туда кислород. Создавайте врачам условия для работы", – отмечает политик.

Вместе с тем, он считает, что не может быть такого, чтобы в момент наибольшего пика заболеваемости, мэр полуторамиллионного города, имея ввиду и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, смог взять и уехать на отдых.

И даже никому ничего не сказал. За это надо спрашивать? Надо спрашивать", – уверен Михаил Добкин.

Напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Избирательная кампания де-факто уже стартовала. В настоящее время в Харькове очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. В городе катастрофически не хватает мест в больницах, кислорода и аппаратов ИВЛ. Смертность в Харькове – одна из самых высоких по стране. При этом Терехов в разгар третьей волны эпидемии улетел в Турцию , где, по информации СМИ, отдыхал в роскошном отеле.