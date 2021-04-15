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15 квітня 2021, 11:45 1432

Вибори в Харкові: в мерські перегони включився проєвропейський кандидат

15 квітня 2021, 11:45 1432
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Дмитро Маринін заявив про участь у виборах міського голови Харкова
Дмитро Маринін заявив про участь у виборах міського голови Харкова
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові є електорат, який готовий підтримати на позачергових виборах 31 жовтня кандидата з демократичними і проєвропейськими цінностями.

Про це в ефірі харківського телеканалу "Симон" заявив депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін, який має намір висунути свою кандидатуру на позачергових виборах міського голови Харкова, передає RegioNews.

Я почав готуватися до цього ще дуже давно – в 2014 році. Спостерігав за тим, як демократичні сили намагалися об'єднатися, але не змогли об'єднатися. Я зрозумів, що поки, на жаль, це було неможливо. Ще тоді я почав готувати свою програму, як я бачу розвиток міста", – заявив Маринин.

За його словами, харків'ян намагаються переконати в існуванні лише двох реальних кандидатів на посаду міського голови Харкова Михайла Добкіна та Ігоря Терехова.

Маринін стверджує, що значна частина харків'ян готові підтримати його програму: "Я не став чекати, не став пропонувати об'єднатися навколо єдиного кандидата. Я знаю, що потрібно робити для того, щоб виправити ситуацію в кращу сторону в місті. Я знаю, що є електорат, є харків'яни, які сьогодні хочуть змінити дуже багато в місті".

Він також заявив, що при Геннадії Кернесі в Харкові процвітала показуха і корупція. На його думку, ця тенденція збереглася і зараз.

Свою роботу на посаді міського голови Дмитро Маринін планує почати зі скорочення штату виконавчої влади Харкова втричі та збільшення зарплати співробітникам, що залишилися. Він також пропонує кардинально реорганізувати роботу підприємств комунального господарства міста шляхом створення декількох керуючих компаній замість існуючих комунальних підприємств. Жителі міста, говорить Маринін, зможуть самі обирати з якою з керуючих компаній мати справу.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "Електоральні вподобання мешканців Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і у другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.

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