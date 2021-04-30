Терехов у руля Харькова – это дорога в никуда – экс-депутат Маринин

За все годы, которые Терехов находился в мэрии, он успел заработать не на одно уголовное дело, считает Маринин

За все годы, которые Терехов находился в мэрии, он успел заработать не на одно уголовное дело, считает Маринин

Работа городской исполнительной власти и сейчас при Игоре Терехове, и при Геннадии Кернесе напоминает работу закрытого акционерного общества.

Об этом в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин, который намерен участвовать в выборах городского головы Харькова от проевропейских сил.

Он объясняет это тем, как проводятся сессии горсовета.

К примеру, на сессию, которая состоялась 24 февраля, и на которой решался ряд земельных вопросов, я не смог попасть, потому что на подступах к горсовету стояли кордоны полиции. Поэтому обычные люди – члены территориальной общины Харькова – не могли попасть в здание городского совета, хотя имели полное право там находиться", – говорит Маринин.

В связи с этим он задается вопросом: "О какой проевропейской позиции и демократичности здесь можно говорить, если депутаты нынешнего горсовета делят деньги и землю города под столом и за закрытой доверью? Харьковчане узнают обо всем постфактум".

Кроме того, по словам политика, так как Терехов долгое время работал под руководством Кернеса, и намерен в дальнейшем следовать прежней политике развития города, то это дорога в никуда.

Именно поэтому и выставил свою кандидатуру на этих выборах. Знаю, как должна работать в городе исполнительная власть и как должен формироваться бюджет. Я не против лавочек и фонтанов, но считаю, что если в городе изношено 80% теплосетей, то, наверное, стоит направить деньги на их ремонт, а не на реконструкцию зоопарка", – отмечает Маринин.

По его мнению, сегодня городская власть во главе с Тереховым пытается показать харьковчанам, что они что-то меняют. "Но это неправда. Меняются только лица у городской кормушки", – говорит политик.

Также он считает, что за все те годы, которые Терехов находился в мэрии, он успел заработать не на одно уголовное дело.

Есть такая статья – "Служебная халатность", и я считаю, что следствие по этой статье в отношении Терехова должно вестись уже давно. А все остальные схемы, в которых он участвует или не участвует – предмет изучения со стороны не только СБУ, но и НАБУ. Потому что суммы там, поверьте мне, космические", – подытожил Маринин.

Ранее RegioNews сообщал, что Дмитрий Маринин заявил об участии в выборах городского главы Харькова. Он считает, в Харькове есть электорат, который готов поддержать на внеочередных выборах 31 октября кандидата с демократическими и проевропейскими ценностями.

Ранее сообщалось, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.