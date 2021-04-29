Суддя, який мав розглядати апеляцію у "справі Плотницького" в Дніпрі, заявив про самовідвід

Суддя пояснив, що не має доступу до держтаємниці

Суддя пояснив, що не має доступу до держтаємниці

Фото з відкритих джерел

У Дніпровському апеляційному суді сьогодні мали розглядати апеляцію на вирок Плотницькому та ще двом ватажкам угруповання «ЛНР» у справі щодо збиття літака Іл-76 в аеропорту Луганська, але суддя заявив про самовідвід.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Суддя Олексій Іванченко, який мав розглядати апеляцію, пояснив, що у нього відсутнє право доступу до державної таємниці, яка може міститися в матеріалах справи.

Колегія суддів задовольнила його самовідвід.

Водночас адвокат потерпілих Віталій Погосян, який представляє інтереси 38 родин, заявив, що підстави для відведення судді – формальні.

Колегія задовольнила самовідвід, не дивлячись на те, що в матеріалах справи немає жодного документа, що містить державну таємницю, – сказав він.

Раніше адвокат Віталій Погосян повідомив, що має намір оскаржити вирок лідерам угруповання "ЛНР" Ігорю Плотницькому, Олександру Гуреєву та Андрію Патрушеву, засудженим за збиття літака Іл-76 та загибелі українських військових, у частині компенсації моральних збитків родинам загиблих. За його словами, суд визнав Плотницького, Патрушева й Гурєєва винними в організації теракту зі збиттям літака й заочно засудив до довічного ув’язнення. Також бойовиків зобов’язали виплатити кожній сім’ї загиблих по 500 тисяч гривень відшкодування.

Віталій Погосян вважає, що оскільки платоспроможність засуджених не підтверджена, компенсацію має виплатити держава Україна.

Це не перший самовідвід судді в цій справі. Раніше, коли її передали до розгляду – спершу до Бабушкінського, а потім до Красногвардійського райсудів Дніпра – про самовідвід заявляло восьмеро суддів. Причини називалися різні, зокрема "необ’єктивність при розподілі справи", "тиск потерпілих", "конфлікт інтересів" тощо.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.

Як повідомлялося у справі збиття ІЛ-76, Плотницького та ще двох терористів заочно засудили до довічного ув'язнення. Вирок виніс Красногвардійський районний суд Дніпра.