СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков, которая действовала в зоне ООС

Группировка выполняла задачи российских спецслужб

Группировка выполняла задачи российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность вражеской агентурной сети "МГБ ЛНР", которая действовала в зоне проведения ООС. В нее входили, в частности, граждане Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агенты собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию за денежное вознаграждение. Их интересовали расположение, передислокация, количество личного состава, вооружения и военной техники украинских войск.

В ходе досудебного расследования установлено, что члены сети также готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом", - говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы провели ряд обысков, и обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, такие, как средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами, материалы переписки с сотрудником так называемого "МГБ ЛНР".

Членам агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, террористы на Луганщине планировали распылить хлор в подразделении ВСУ.