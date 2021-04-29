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29 апреля 2021, 21:20 19

СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков, которая действовала в зоне ООС

29 апреля 2021, 21:20 19
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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность вражеской агентурной сети "МГБ ЛНР", которая действовала в зоне проведения ООС. В нее входили, в частности, граждане Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агенты собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию за денежное вознаграждение. Их интересовали расположение, передислокация, количество личного состава, вооружения и военной техники украинских войск.

В ходе досудебного расследования установлено, что члены сети также готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом", - говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы провели ряд обысков, и обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, такие, как средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами, материалы переписки с сотрудником так называемого "МГБ ЛНР".

Членам агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, террористы на Луганщине планировали распылить хлор в подразделении ВСУ.

СБУ Луганская область ЛНР агентурная сеть задержание

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