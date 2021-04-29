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Доба в зоні ООС: сім обстрілів, в тому числі із забороненого озброєння
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29 квітня 2021, 18:18 31

Доба в зоні ООС: сім обстрілів, в тому числі із забороненого озброєння

29 квітня 2021, 18:18 31
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Ворог вів обстріли із мінометів 120-го та 82-го калібру
Ворог вів обстріли із мінометів 120-го та 82-го калібру
Фото: із відкритих джерел
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Від початку поточної доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню Російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у передмісті Причепилівки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

А в районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Також від початку доби сапери розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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