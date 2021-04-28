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На Донбасі зафіксовано вісім нових порушень: бойовики продовжують обстріл ЗСУ
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28 квітня 2021, 18:04 7

На Донбасі зафіксовано вісім нових порушень: бойовики продовжують обстріл ЗСУ

28 квітня 2021, 18:04 7
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Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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З початку цієї доби зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими домовленостями зброю та здійснювати дистанційне мінування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, здійснили дистанційне мінування за допомогою ручних гранатометів ПОМ-2.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля селища Світлодарськ застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, 27 квітня проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас війна обстріл військова техніка бойовики

 
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