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Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, в том числе из запрещенного вооружения
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29 апреля 2021, 18:18 65

Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, в том числе из запрещенного вооружения

29 апреля 2021, 18:18 65
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Враг вел обстрелы из минометов 120-го и 82-го калибра
Враг вел обстрелы из минометов 120-го и 82-го калибра
Фото: из открытых источников
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С начала текущих суток в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня Русско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от поселка Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в районе населенного пункта Павлополь - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде Причепиловки оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А в районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Также с начала суток саперы разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасные предмета.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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