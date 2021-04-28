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28 квітня 2021, 21:24 132

Бойовики зірвали переговори про Великоднє перемир'я на Донбасі

28 квітня 2021, 21:24 132
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В українській делегації заявили, що це була "п'ятигодинна вистава"
В українській делегації заявили, що це була "п'ятигодинна вистава"
Фото: із відкритих джерел
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Тристороння контактна група не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника української делегації Сергія Гармаша, передає Regionews.

За його словами, між Україною та Росією був досягнутий компроміс, однак ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - повідомив він.

Гармаш припустив, що "п'ятигодинна вистава" була проведена для того, щоб показати суб'єктність "Л/ДНР".

В результаті - дотримання режиму "тиші", яке мало початися з 12-тої години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість не було досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення", - зазначив Сергій Гармаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається виключити з ТКГ українських представників Донецької і Луганської областей.

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