Боевики сорвали переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе

В украинской делегации заявили, что это был "пятичасовой спектакль"

В украинской делегации заявили, что это был "пятичасовой спектакль"

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Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации Сергея Гармаша, передает Regionews.

По его словам, между Украиной и Россией был достигнут компромисс, однако принять решение помешали "российские марионетки".

Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя 5 часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - сообщил он.

Гармаш предположил, что "пятичасовой спектакль" был проведен для того, чтобы показать субъектность "Л/ДНР".

В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - отметил Сергей Гармаш.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей.