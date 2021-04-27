Росія намагається виключити з ТКГ українських представників Донецької і Луганської областей

Представник Донецька в українській делегації стверджує, що це елементи шантажу Росією України

Представник Донецька в українській делегації стверджує, що це елементи шантажу Росією України

Фото з відкритих джерел

Російська сторона намагається виключити громадських експертів, представників Донецької та Луганської областей від України з переговорного процесу,

Про це заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні, на неформальній зустрічі учасників консультацій, а офіційне засідання робочої групи так і не відбулося, укотре було озвучено пропозицію працювати в колишньому складі, тобто з повноважними представниками, до яких Москва зараховує і запрошених із Донецька та Луганська, відповідно, Михайлову і Мірошника, - написав Гармаш.

За словами Гармаша, "мета полягає в намірі Росії повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам і викинути з переговорного процесу переселенців".

Ми сильно заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - увесь сенс "Мінська". Стає дедалі зрозумілішою мета поведінки Росії із залученням до консультацій у ТКГ терористки Майї Пирогової та обвинуваченням у шпигунстві радника української делегації Дениса Казанського. Мабуть, це така пропозиція з розблокування роботи політичної групи ТКГ, з якою уже вдруге виступає представник Росії, - зазначив він.

За словами Гармаша, це елементи шантажу Росією України.

Він також нагадав, що продовження участі засудженої за тероризм в Україні Майї Пирогової як громадського експерта від ОРДЛО означатиме автоматичний вихід українських представників із переговорної кімнати з іншими учасниками ТКГ.

Становится все более понятной цель этого шоу России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, April 27, 2021

Як повідомлялося, цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ стосовно Донбасу.

Також Зеленський вважає, що переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії. Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група.