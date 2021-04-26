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26 квітня 2021, 15:34 6

На Сумщині затримали на хабарі заступника директора одного з інститутів НААН

26 квітня 2021, 15:34 6
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Чиновник вимагав щомісячну "винагороду" за оренду приміщення
Чиновник вимагав щомісячну "винагороду" за оренду приміщення
Фото: Нацполіція
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У Сумській області правоохоронці викрили та затримали заступника директора одного з інститутів НААН після одержання 10 тисяч гривень на території Інституту. Гроші вилучили на місці.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Посадовець вимагав 10 тис. грн щомісячно від підприємця. Ця сума була свого роду орендною платою за приміщення, що перебуває в управлінні Інституту Національної академії аграрних наук України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували отримання заступником директора ще 10 000 грн наприкінці березня. Таким чином, загальна сума одержаної посадовцем "винагороди" складає 20 000 грн.

Затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч.

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