Стало відомо, коли у Києві відновлять прийом першокласників

Раніше його припинили через карантин

Раніше його припинили через карантин

Рixabay

У столиці з 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

"Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік", - сказав мер.

Зазначимо, що рішення прийняте в рамках послаблення карантину в столиці.

Нагадаємо, що у Києві з 1 травня послаблять карантин. Відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани, фітнес-центри та громадський транспорт.