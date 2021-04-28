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28 квітня 2021, 14:04 10

Стало відомо, коли у Києві відновлять прийом першокласників

28 квітня 2021, 14:04 10
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Раніше його припинили через карантин
Рixabay
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У столиці з 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

"Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік", - сказав мер.

Зазначимо, що рішення прийняте в рамках послаблення карантину в столиці.

Нагадаємо, що у Києві з 1 травня послаблять карантин. Відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани, фітнес-центри та громадський транспорт.

коронавірус Київ карантин школа Кличко Віталій

 
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