Стало відомо, коли у Києві відновлять прийом першокласників
Раніше його припинили через карантин
Раніше його припинили через карантин
У столиці з 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.
"Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік", - сказав мер.
Зазначимо, що рішення прийняте в рамках послаблення карантину в столиці.
Нагадаємо, що у Києві з 1 травня послаблять карантин. Відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани, фітнес-центри та громадський транспорт.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді