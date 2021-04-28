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28 апреля 2021, 17:24 384

Местные власти не могут отменять в регионах "красную" зону - Немчинов

28 апреля 2021, 17:24 384
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Ранее мэр Киева заявил об отмене некоторых ограничений карантина
Ранее мэр Киева заявил об отмене некоторых ограничений карантина
Фото: из открытых источников
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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 28 апреля рассмотрит вопрос изменения зоны карантина в Киеве, однако местные власти не имеет полномочий отменять "красную" зону.

Об этом во время брифинга заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает Regionews.

Он пояснил, что местные комиссии, в частности киевская, могут усиливать карантин, но не имеют права ослаблять карантинные ограничения, установленные Государственной комиссией.

Если будут внесены изменения по городу Киеву, они могут по своему усмотрению оставить часть ограничений, которая действовала в "красной" зоне", - заявил Немчинов.

Он подтвердил, что есть представление Министерства здравоохранения об отмене "красной" зоны в столице.

Напомним, в Киеве с 1 мая ослабят карантин, в привычном режиме заработает общественный транспорт.

Олег Немчинов карантин красная зона заявление коронавирус

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