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28 квітня 2021, 12:12 8

Верховний Суд підтвердив правомірність встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі

28 квітня 2021, 12:12 8
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У задоволенні позову кандидата в депутати Шевченка відмовили
У задоволенні позову кандидата в депутати Шевченка відмовили
Фото з відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати в окрузі №87 Олександра Шевченка, визнавши правомірним рішення ЦВК зі встановлення результатів проміжних виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію рішення КАС ВС на Facebook-сторінці Олександра Шевченка.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати в окрузі №87 Олександра Шевченка, визнавши правомірним рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів проміжних виборів.

У задоволенні адміністративного позову кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії... відмовити, - йдеться в рішенні суду, ухваленому в ніч на середу.

Рішення може бути оскаржене протягом двох днів у Великій палаті Верховного Суду.

У своїй позовній заяві Шевченко просив суд визнати протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі, скасувати протокол про результати виборів, зобов'язати ЦВК продовжити дії зі встановлення результатів проміжних виборів.

Як повідомлялося, ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

вибори позов Верховний суд ЦВК округ№87 Олександр Шевченко

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