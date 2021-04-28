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28 апреля 2021, 12:12 9

Верховный Суд подтвердил правомерность установления результатов промежуточных выборов в 87-м округе

28 апреля 2021, 12:12 9
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В удовлетворении иска кандидат в депутаты Шевченко отказали
В удовлетворении иска кандидат в депутаты Шевченко отказали
Фото из открытых источников
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Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты в округе №87 Александра Шевченко, признав правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию решения КАС ВС на Facebook-странице Александра Шевченко.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты в округе №87 Александра Шевченко, признав правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов.

В удовлетворении административного иска кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии... отказать, - говорится в решении суда, принятом в ночь на среду.

Решение может быть обжаловано в течение двух дней в Большой палате Верховного Суда.

В своем исковом заявлении Шевченко просил суд признать противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе, отменить протокол о результатах выборов, обязать ЦИК продолжить действия по установлению результатов промежуточных выборов.

Как сообщалось, ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее относительно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

выборы иск Верховный суд ЦИК округ№87 Александр Шевченко

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