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28 квітня 2021, 11:29 8

Зеленський назвав державу, у якій хоче зустрітися з Путіним

28 квітня 2021, 11:29 8
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Також Зеленський висловив думку, що його зустріч з Путіним " обов'язково відбудеться"
Також Зеленський висловив думку, що його зустріч з Путіним " обов'язково відбудеться"
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

Про це він повідомив в інтерв'ю італійському виданню la Repubblica, пише RegioNews.

"Це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан-дійсно ідеальне місце для діалогу про світ. Святий Престол-це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту", - сказав Зеленський.

За його словами, Ватикан залишається " виключно моральною силою "і завжди діє" неізацікавленим чином", не маючи військово-політичних або економічних інтересів.

Також Зеленський висловив думку, що його зустріч з Путіним "обов'язково відбудеться".

"Необхідно зупинити війну на Донбасі і просуватися до справедливого і міцного миру. Але яким має бути Порядок денний цих переговорів? Які кроки приведуть нас до миру? Де і коли будуть узгоджені ці кроки? Це відкриті питання, і, на мій погляд, ми отримаємо відповіді, як тільки почнуться прямі консультації між офісом президента України та Адміністрацією президента Росії", - додав президент.

Також Зеленський визнав, що"реального прямого діалогу між Україною і Росією не було давно".

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Єрмаку підготувати його зустріч з Путіним.

Росія Україна Володимир Зеленський Володимир Путін Ватикан

 
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