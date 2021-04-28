Зеленский назвал государство, в котором хочет встретиться с Путиным

Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным "обязательно состоится"

Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным "обязательно состоится"

Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию la Repubblica, пише RegioNews.

"Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта", - сказал Зеленский.

По его словам, Ватикан остается "исключительно моральной силой" и всегда действует "неизаинтересованным образом", не имея военно-политических или экономических интересов.

Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным "обязательно состоится".

"Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России", - добавил президент.

Также Зеленский признал, что "реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно".

Напомним, ранее Зеленский поручил Ермаку подготовить его встречу с Путиным.