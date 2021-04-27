08:56  27 апреля
Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
14:49  27 апреля
Депутаты избрали главой Киевского облсовета Наталью Гунько
18:34  27 апреля
На Донбассе за сутки оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2021, 20:40 20

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей

27 апреля 2021, 20:40 20
Читайте також українською мовою
Представитель Донецка в украинской делегации утверждает, что это элементы шантажа Россией Украины
Представитель Донецка в украинской делегации утверждает, что это элементы шантажа Россией Украины
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса,

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не состоялось, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть с полномочными представителями, к которым Москва причисляет и приглашенных из Донецка и Луганска, соответственно, Михайлову и Мельника, - написал Гармаш.

По словам Гармаша, "цель заключается в намерении России вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам и выбросить из переговорного процесса переселенцев".

Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл "Минска". Становится все более понятной цель поведения России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и обвинением в шпионаже советника украинской делегации Дениса Казанского. Видимо, это такое предложение по разблокированию работы политической группы ТКГ, с которой уже второй раз выступает представитель России, - отметил он.

По словам Гармаша, это элементы шантажа Россией Украины.

Он также напомнил, что продолжение участия осужденной за терроризм в Украине Майи Пироговой как общественного эксперта от ОРДЛО будет означать автоматический выход украинских представителей из переговорной комнаты с другими участниками ТКГ.

Становится все более понятной цель этого шоу России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и...

Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, April 27, 2021

Как сообщалось, на этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу.

Также Зеленский считает, что переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии. Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа.

ТКГ переговоры минские соглашения РФ террористы

На Донбассе за сутки оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины"
27 апреля 2021, 18:34
Погибший вчера в ООС украинский боец - из Прикарпатья: стало известно его имя
27 апреля 2021, 14:35
В СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины
27 апреля 2021, 11:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram