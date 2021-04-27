Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей

Представитель Донецка в украинской делегации утверждает, что это элементы шантажа Россией Украины

Представитель Донецка в украинской делегации утверждает, что это элементы шантажа Россией Украины

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Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не состоялось, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть с полномочными представителями, к которым Москва причисляет и приглашенных из Донецка и Луганска, соответственно, Михайлову и Мельника, - написал Гармаш.

По словам Гармаша, "цель заключается в намерении России вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам и выбросить из переговорного процесса переселенцев".

Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл "Минска". Становится все более понятной цель поведения России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и обвинением в шпионаже советника украинской делегации Дениса Казанского. Видимо, это такое предложение по разблокированию работы политической группы ТКГ, с которой уже второй раз выступает представитель России, - отметил он.

По словам Гармаша, это элементы шантажа Россией Украины.

Он также напомнил, что продолжение участия осужденной за терроризм в Украине Майи Пироговой как общественного эксперта от ОРДЛО будет означать автоматический выход украинских представителей из переговорной комнаты с другими участниками ТКГ.

Становится все более понятной цель этого шоу России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, April 27, 2021

Как сообщалось, на этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу.

Также Зеленский считает, что переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии. Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа.