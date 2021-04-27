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27 апреля 2021, 16:40 13

Зеленский посетил позиции украинских военных на Херсонщине

27 апреля 2021, 16:40 13
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Он побывал на базовом лагере украинских военных вблизи села Чаплинка
Он побывал на базовом лагере украинских военных вблизи села Чаплинка
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Херсонскую область побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Его ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений на передовой. Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с военнослужащими.

Также президент посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка. Там он ознакомился с условиями размещения личного состава, осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал в модульном городке.

Также Владимир Зеленский передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска (России- ред.) отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал он.

Напомним, Зеленский прибыл на Херсонщину, чтобы посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

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