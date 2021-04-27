Зеленський прибув на Херсонщину: що у програмі візиту
Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом
Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.
Повідомляється, що глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями.
"У Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях", - заявили в ОП.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому.
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