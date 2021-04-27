08:56  27 апреля
Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
14:49  27 апреля
Депутаты избрали главой Киевского облсовета Наталью Гунько
08:29  27 апреля
Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2021, 15:55 41

"Слуги народа" даже не обсуждали замену Степанова - Мокан

27 апреля 2021, 15:55 41
Читайте також українською мовою
Нардеп опроверг слухи о возможной отставке министра
Нардеп опроверг слухи о возможной отставке министра
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Представления по поводу отставки министра здравоохранения Максима Степанова нет. На заседании фракции "Слуга народа", где обсуждались кандидатуры министров различных ведомств, вопрос об отставке министра Степанова даже не поднимался.

Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Мокан назвал такую информацию "очередными слухами, которые часто возникают накануне внеочередных заседаний Рады".

Представления по поводу отставки главы Минздрава нет. На фракции, когда у нас проходило обсуждение кандидатуры на министра энергетики и другие кандидатуры на другие министерства, о Минздраве даже речь не шла. Мне сейчас сложно верится в то, что можно голосовать за отставку какого-министра, особенно министра здравоохранения в период пандемии, не понимая, кто может быть заменой. Поэтому это просто слухи, которые периодически возникают накануне внеочередных заседаний, - отметил Василий Мокан.

Одновременно народный депутат не исключил, что отдельные политические силы заинтересованы в отставке министра здравоохранения Максима Степанова из-за собственных интересов.

Но оставлять министерство без министра в период пандемии – не разумно, - подытожил Мокан.

Как сообщалось, отставки Степанова и Малюськи не будет, – депутаты "Слуги народа". Чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу, считают во фракции.

Ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова: "слуги" также дают согласие. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.

Максим Степанов министр отставка Слуга народа Минздрав

Депутаты избрали главой Киевского облсовета Наталью Гунько
27 апреля 2021, 14:49
В Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации - Минздрав
27 апреля 2021, 13:09
Рада 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание, - нардеп
27 апреля 2021, 12:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram