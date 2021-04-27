"Слуги народа" даже не обсуждали замену Степанова - Мокан

Нардеп опроверг слухи о возможной отставке министра

Нардеп опроверг слухи о возможной отставке министра

Фото из открытых источников

Представления по поводу отставки министра здравоохранения Максима Степанова нет. На заседании фракции "Слуга народа", где обсуждались кандидатуры министров различных ведомств, вопрос об отставке министра Степанова даже не поднимался.

Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Мокан назвал такую информацию "очередными слухами, которые часто возникают накануне внеочередных заседаний Рады".

Представления по поводу отставки главы Минздрава нет. На фракции, когда у нас проходило обсуждение кандидатуры на министра энергетики и другие кандидатуры на другие министерства, о Минздраве даже речь не шла. Мне сейчас сложно верится в то, что можно голосовать за отставку какого-министра, особенно министра здравоохранения в период пандемии, не понимая, кто может быть заменой. Поэтому это просто слухи, которые периодически возникают накануне внеочередных заседаний, - отметил Василий Мокан.

Одновременно народный депутат не исключил, что отдельные политические силы заинтересованы в отставке министра здравоохранения Максима Степанова из-за собственных интересов.

Но оставлять министерство без министра в период пандемии – не разумно, - подытожил Мокан.

Как сообщалось, отставки Степанова и Малюськи не будет, – депутаты "Слуги народа". Чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу, считают во фракции.

Ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова: "слуги" также дают согласие. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.