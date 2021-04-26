На Донбассе боевики ранили украинского бойца
Вооруженные формирования РФ совершили обстрел по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север".
Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.
В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное, - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської...Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 26, 2021
Как сообщалось ранее, сегодня боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ.