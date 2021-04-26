На Донбассе боевики ранили украинского бойца

После оказания первой помощи его состояние удовлетворительное

После оказания первой помощи его состояние удовлетворительное

Фото из открытых источников

Вооруженные формирования РФ совершили обстрел по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север".

Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської... Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 26, 2021

Как сообщалось ранее, сегодня боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ.

Также сегодня на Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали более 20 пиротехников, что разминировали поле. Обстрелы продолжались вблизи села Гнутово.