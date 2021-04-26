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Война на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ
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26 апреля 2021, 21:28 14

На Донбассе боевики ранили украинского бойца

26 апреля 2021, 21:28 14
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После оказания первой помощи его состояние удовлетворительное
После оказания первой помощи его состояние удовлетворительное
Фото из открытых источников
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Вооруженные формирования РФ совершили обстрел по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север".

Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської...

Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 26, 2021

Как сообщалось ранее, сегодня боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ.

Также сегодня на Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали более 20 пиротехников, что разминировали поле. Обстрелы продолжались вблизи села Гнутово.

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