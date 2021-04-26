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Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
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26 квітня 2021, 18:12 4

Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ

26 квітня 2021, 18:12 4
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Ніхто з українських військових не постраждав
Ніхто з українських військових не постраждав
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 26 квітня, проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, у напрямку селища Гнутове та поблизу населеного пункту Світлодарськ.

Крім цього, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Павлополя з автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 26 квітня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, April 26, 2021

Нагадаємо, за минулу добу, 25 квітня, бойовики 12 разів обстріляли сили ЗСУ.

Донбас Україна війна військові обстріли

 
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