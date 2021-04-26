Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
Сьогодні, 26 квітня, проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, у напрямку селища Гнутове та поблизу населеного пункту Світлодарськ.
Крім цього, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Павлополя з автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 26 квітня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, April 26, 2021
Нагадаємо, за минулу добу, 25 квітня, бойовики 12 разів обстріляли сили ЗСУ.