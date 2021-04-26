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26 апреля 2021, 15:55 10

Черниговская область может выйти из "красной" зоны на этой неделе - мэр

26 апреля 2021, 15:55 10
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Ранее он сообщал, что строгие ограничения не дают результата
Ранее он сообщал, что строгие ограничения не дают результата
Фото: Суспільне
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что Черниговская область уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает издание "Высокий вал", передает RegioNews.

Такое заявление мэр сделал во время общения с представителями местного бизнеса, которые устроили акцию протеста под стенами городского совета.

Атрошенко сказал, что уже несколько дней подряд уровень заболеваемости COVID-19 в городе снижается.

Я не могу подтвердить пока окончательно, но планируется, что Черниговская область и Чернигов уже с этого четверга будут даже не в "оранжевой", а в "желтой" зоне", - сказал мэр.

Он добавил, что в случае, если Кабинет Министров не одобрит ослабление карантина для Чернигова, то на местном уровне максимально разрешат работать тем категориям малого и среднего бизнеса, кому это возможно.

Напомним, 21 апреля мэр Чернигова заявил, что в городе ограничения "красной" зоны не дают результата.

26 апреля сообщалось, что в Чернигове предприниматели вышли на протест против карантина.

коронавирус заявление Чернигов Черниговская область красная зона Владислав Атрошенко

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