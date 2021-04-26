В Чернигове предприниматели вышли на протест против карантина

Они устроили митинг под стенами городского совета

Они устроили митинг под стенами городского совета

Фото: Суспільне

Сегодня, 26 апреля несколько десятков черниговских предпринимателей вышли на акцию протеста под стены городского совета с требованием дать возможность бизнесу работать в условиях "красной" зоны.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Представители бизнеса города требуют полноценно восстановить работу ТРЦ, непродовольственных рынков, магазинов и тому подобное. Митингующие утверждают, что их деятельность была приостановлена ​​незаконно, противоправно и принудительно.

Также они требуют от городских властей компенсировать из местного бюджета расходы бизнеса, связанные с остановкой работы во время карантина. Это касается процентов по кредитам, арендной платы, заработной платы и налогов на нее.

Кроме того, предприниматели хотят отменить уплату единого налога, налога на недвижимое имущество и землю, которые невозможно использовать во время запрета на ведение предпринимательской деятельности.

Известно, что к людям вышел мэр города Владислав Атрошенко.

Напомним, бизнес Прикарпатья и Закарпатья может оставить заявки для получения "карантинных" выплат - премьер.