Поліція закрила в Києві ще два ресторани через порушення карантину

Ці заклади розташовані у центрі столиці

Ці заклади розташовані у центрі столиці

Фото з відкритих джерел

У Києві за порушення карантинних обмежень закрили ще два ресторани.

Як пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації, всього в столиці склали 24 адміністративні протоколи щодо керівників закладів через порушення карантину.

Так, 25 квітня були закриті Ресторани "Редкая птица" на вулиці Басейній, 1/2 і "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16.

"Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держспоживслужби в Києві, співробітників Департамент муніципальної безпеки КМДА та поліція Києва перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог. На підставі виявлених порушень на керівників установ складено 24 протоколи за ст.44-3 КУпАП", - повідомили в КМДА.

Санкції статті передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад - від 34 до 170 тисяч грн.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція виявила понад півсотні ресторанів-порушників карантину.