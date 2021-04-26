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26 квітня 2021, 11:52 633

Поліція закрила в Києві ще два ресторани через порушення карантину

26 квітня 2021, 11:52 633
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Ці заклади розташовані у центрі столиці
Ці заклади розташовані у центрі столиці
Фото з відкритих джерел
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У Києві за порушення карантинних обмежень закрили ще два ресторани.

Як пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації, всього в столиці склали 24 адміністративні протоколи щодо керівників закладів через порушення карантину.

Так, 25 квітня були закриті Ресторани "Редкая птица" на вулиці Басейній, 1/2 і "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16.

"Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держспоживслужби в Києві, співробітників Департамент муніципальної безпеки КМДА та поліція Києва перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог. На підставі виявлених порушень на керівників установ складено 24 протоколи за ст.44-3 КУпАП", - повідомили в КМДА.

Санкції статті передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад - від 34 до 170 тисяч грн.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція виявила понад півсотні ресторанів-порушників карантину.

Київ карантин поліція порушення ресторан

 
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