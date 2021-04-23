В Херсонском облсовете подрались депутаты от ЕС и ОПЗЖ

Инцидент произошел во время выступления представителя ОПЗЖ Егора Устинова

Инцидент произошел во время выступления представителя ОПЗЖ Егора Устинова

Фото KHERSON.net.ua.

Первый заместитель председателя облсовета Егор Устинов (фракция ОПЗЖ) предложил рассмотреть на сессии обращение к руководству страны о «применении персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко», возник инцидент.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHERSON.net.ua.

Во время выступления первого заместителя председателя областного совета Егора Устинова (фракция ОПЗЖ), который предложил рассмотреть на сессии обращение к руководству страны о "применении персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко", возник инцидент.

Устинов начал свое выступление, к нему приблизился депутат облсовета от фракции "Европейская Солидарность", экс-нардеп Сергей Хлань, который сделал попытку нацепить на Устинова плакат с надписью "пособник оккупанта". Между депутатами произошла потасовка, в которую вмешались их коллеги.

После инцидента Устинов заявил, что терпеть обиду – наклеивание ярлыков, "мы не будем" и продолжил озвучивать заявление.

Поскольку заявление внесли в повестку дня сессии, фракция ЕС покинула сессионный зал, а сессия облсовета продолжила свою работу.

Как сообщалось, 18 апреля в Ужгороде побили окна в доме местного депутата от "ОПЗЖ". Во фракции считают, что таким образом депутатам угрожают, чтобы добиться "правильных" решений по земельным вопросам.