Силовики прийшли з обшуками в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського

Обшуки здійснювали співробітники СБУ

Обшуки здійснювали співробітники СБУ

Фото: Facebook

Співробітники силових структур прийшли в бізнес-центр Millenium, де ймовірно знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві. Бізнесмен повідомив, що не отримував повідомлень від правоохоронців.

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.

Бізнес-центр де розташовується офіс Ігоря Коломойського зараз. Співробітники СБУ. Обшуки тривають з 20:30 і за попередньою інформацією триватимуть ще півтори години", - зазначив журналіст.

За його інформацією, сам олігарх перебуває наразі у Дніпрі та нічого не знає про обшуки у Києві.

Коломойський в коментарі телефоном повідомив що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ "Millenium" не має. Дивиться кіно", - додав журналіст.

Згодом Ткач повідомив про завершення обшуків у бізнес-центрі та опублікував відео, на якому видно, що силовики залишають приміщення.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет наклав на компанії групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського штраф у розмірі 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії.