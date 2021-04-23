Силовики прийшли з обшуками в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського
Співробітники силових структур прийшли в бізнес-центр Millenium, де ймовірно знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві. Бізнесмен повідомив, що не отримував повідомлень від правоохоронців.
Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.
Бізнес-центр де розташовується офіс Ігоря Коломойського зараз. Співробітники СБУ. Обшуки тривають з 20:30 і за попередньою інформацією триватимуть ще півтори години", - зазначив журналіст.
За його інформацією, сам олігарх перебуває наразі у Дніпрі та нічого не знає про обшуки у Києві.
Коломойський в коментарі телефоном повідомив що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ "Millenium" не має. Дивиться кіно", - додав журналіст.
Згодом Ткач повідомив про завершення обшуків у бізнес-центрі та опублікував відео, на якому видно, що силовики залишають приміщення.
Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет наклав на компанії групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського штраф у розмірі 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії.