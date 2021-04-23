Тупицкий заявляет, что суд не давал разрешения на обыски в его доме

Он заявил о якобы заминировании жилья членов семьи

Он заявил о якобы заминировании жилья членов семьи

Фото: из открытых источников

Отстраненный президентом Владимиром Зеленским председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что информация о разрешении на проведение обысков в его квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы и у родственников не соответствует действительности.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Он утверждает, что не имеет отношения к делу, по которому якобы планируют провести обыски, и такая информация "разгоняется намеренно".

Он также рассказал, что 22 апреля было заминировано жилье его тещи.

Вчера я приехал в Васильков на дачу к дому моей тещи, но приехал наряд полиции и сказал, что якобы двор заминирован. Или они там сделали какие-то закладки, поскольку на месте были оперативные группы, меня во двор не пускали, или это просто кто-то похулиганил, или меня хотят запугать таким образом", - заявил Тупицкий.

Напомним, 22 апреля СМИ сообщили, что Печерский суд разрешил провести обыски в Тупицкого.