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23 апреля 2021, 12:34 128

Тупицкий заявляет, что суд не давал разрешения на обыски в его доме

23 апреля 2021, 12:34 128
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Он заявил о якобы заминировании жилья членов семьи
Он заявил о якобы заминировании жилья членов семьи
Фото: из открытых источников
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Отстраненный президентом Владимиром Зеленским председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что информация о разрешении на проведение обысков в его квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы и у родственников не соответствует действительности.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Он утверждает, что не имеет отношения к делу, по которому якобы планируют провести обыски, и такая информация "разгоняется намеренно".

Он также рассказал, что 22 апреля было заминировано жилье его тещи.

Вчера я приехал в Васильков на дачу к дому моей тещи, но приехал наряд полиции и сказал, что якобы двор заминирован. Или они там сделали какие-то закладки, поскольку на месте были оперативные группы, меня во двор не пускали, или это просто кто-то похулиганил, или меня хотят запугать таким образом", - заявил Тупицкий.

Напомним, 22 апреля СМИ сообщили, что Печерский суд разрешил провести обыски в Тупицкого.

Александр Тупицкий суд КСУ обыски заявление

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