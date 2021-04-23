В СБУ розповіли про нічний обшук у ТРЦ Millenium: розслідують розтрату 225 мільйонів

В результаті обшуків вилучено електронні носії інформації та документи

В результаті обшуків вилучено електронні носії інформації та документи

Фото: Схеми

Стали відомі деталі нічного обшуку у ТРЦ Millenium, який проводився фахівцями Служби безпеки України - вони розслідують розтрату майна ПАТ "Центренерго" на суму майже 225 мільйонів гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ у коментарі "Українській правді".

СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством за цінами, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва", - йдеться у повідомленні.

На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.

Зазначається, що 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. Вказано, що в результаті слідчих дій було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що у ТРЦ Millenium, в якому нібито знаходиться офіс олігарха Ігоря Коломойського, прийшли з обшуками співробітники СБУ.