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23 квітня 2021, 12:04 366

В СБУ розповіли про нічний обшук у ТРЦ Millenium: розслідують розтрату 225 мільйонів

23 квітня 2021, 12:04 366
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В результаті обшуків вилучено електронні носії інформації та документи 
В результаті обшуків вилучено електронні носії інформації та документи 
Фото: Схеми
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Стали відомі деталі нічного обшуку у ТРЦ Millenium, який проводився фахівцями Служби безпеки України - вони розслідують розтрату майна ПАТ "Центренерго" на суму майже 225 мільйонів гривень. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ у коментарі "Українській правді".

СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством за цінами, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва", - йдеться у повідомленні.

На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.

Зазначається, що 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. Вказано, що в результаті слідчих дій було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що у ТРЦ Millenium, в якому нібито знаходиться офіс олігарха Ігоря Коломойського, прийшли з обшуками співробітники СБУ.

Центренерго обшуки СБУ гроші збитки корупція

 
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