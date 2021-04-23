Три области нарушили алгоритм вакцинации от COVID-19 - Ляшко
Министерство здравоохранения публично выразило предупреждение руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей из-за нарушения алгоритма вакцинации от коронавируса.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Он рассказал, что Украина получила новую партию вакцины Astrazeneca, и отметил, что в областях будут действовать 1950 пунктов вакцинации этим препаратом.
Больше всего таких пунктов в Днепропетровской области (204), меньше всего - в Запорожской области (29).
Во время брифинга Ляшко передал "очередной публичный привет" руководителю департамента здравоохранения Запорожской области.
Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке", - сказал Ляшко.
Он также рассказал, что официальный алгоритм вакцинации Министерства здравоохранения был нарушен в трех областях.
Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca", - заявил он.
Напомним, в Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины.