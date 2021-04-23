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23 квітня 2021, 09:13 2

В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії

23 квітня 2021, 09:13 2
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За добу фіксовано ще 434 смерті від вірусу
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 квітня COVID-19 діагностували у 14 277 осіб, госпіталізували 3 728 осіб, 18 964 пацієнти одужали. Серед захворілих - 591 дитина та 277 медпрацівників.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за добу було здійснено тестувань - 95 740 (у тому числі методом ПЛР - 41 305, методом ІФА-18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1296), місті Київ (1269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 004 630 осіб;
  • одужало - 1 552 267 осіб;
  • летальних випадків - 41 700;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 21 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків

коронавірус вірус ушпиталення МОЗ пандемія

 
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