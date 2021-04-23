В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії

За добу фіксовано ще 434 смерті від вірусу

За добу фіксовано ще 434 смерті від вірусу

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 22 квітня COVID-19 діагностували у 14 277 осіб, госпіталізували 3 728 осіб, 18 964 пацієнти одужали. Серед захворілих - 591 дитина та 277 медпрацівників.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за добу було здійснено тестувань - 95 740 (у тому числі методом ПЛР - 41 305, методом ІФА-18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1296), місті Київ (1269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 004 630 осіб;

одужало - 1 552 267 осіб;

летальних випадків - 41 700;

проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 21 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків