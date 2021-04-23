В Україну привезли партію вакцин AstraZeneca: тепер з Південної Кореї, а не Індії

Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини

Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини

Фото: Facebook

Сьогодні, 23 квітня, в аеропорт "Київ" доставили нову партію з 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку виготовили в Південній Кореї. Вакцина прибула в рамках програми COVAX.

Як передає RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

Сьогодні Україна отримала понад 367 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї в рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться в повідомленні.

Партія доставлена в Україну для вакцинації пріоритетних груп, людей від 65 років і тих, хто повинен отримати другу дозу вакцини AstraZeneca згідно з певним інтервалом між першою і другою вакцинацією.

Вакцина відразу буде розподілена по регіонах.

Нагадаємо, що днями МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca-SKBio для екстреного застосування.