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23 квітня 2021, 09:34 5

В Україну привезли партію вакцин AstraZeneca: тепер з Південної Кореї, а не Індії

23 квітня 2021, 09:34 5
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Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини
Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини
Фото: Facebook
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Сьогодні, 23 квітня, в аеропорт "Київ" доставили нову партію з 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку виготовили в Південній Кореї. Вакцина прибула в рамках програми COVAX.

Як передає RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

Сьогодні Україна отримала понад 367 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї в рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться в повідомленні.

Партія доставлена в Україну для вакцинації пріоритетних груп, людей від 65 років і тих, хто повинен отримати другу дозу вакцини AstraZeneca згідно з певним інтервалом між першою і другою вакцинацією.

Вакцина відразу буде розподілена по регіонах.

Нагадаємо, що днями МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca-SKBio для екстреного застосування.

коронавірус вакцина МОЗ вакцинація щеплення

 
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