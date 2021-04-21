Кабмин обнародовал план вакцинации населения от COVID-19 на 2021 год

Стало известно, сколько и какую вакцину получит Украина до конца года

Стало известно, сколько и какую вакцину получит Украина до конца года

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На сайте правительства опубликовали Национальный план вакцинации от коронавируса, согласно которому, Кабинет Министров планирует до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения и сформировать коллективный иммунитет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает RegioNews.

План утвержден правительством 12 апреля 2021 года. Он предусматривает, что до конца года Украина получит 21 913 316 доз вакцины. Из них за счет средств государственного бюджета будут закуплены 13 913 316 доз вакцин, а в пределах COVAX Украина получит 8 млн доз.

Так, в апреле ожидаются поставки 367 тысяч доз AstraZeneca. Украина получит 1 млн 184 тысяч доз вакцины. В мае Минздрав рассчитывает получить еще 500 тысяч доз AstraZeneca и 1 млн 500 тысяч доз препарата Sinovac. Вакцины от COVAX в следующем месяце не поступят.

Остальные дозы закупленных вакцин Sinovac в размере 213 316 доз Украина получит июне. Еще запланированы 500 тысяч доз AstraZeneca и 1 млн 409 тысяч AstraZeneca в рамках COVAX.

Следующая поставка вакцины Pfizer/BioNTech по COVAX запланирована на июль. Тогда в Украину прибудет 948 700 доз. Кроме того, за счет бюджета получат 500 тысяч доз AstraZeneca.

На вторую половину 2021 года запланированы поставки американской вакцины Novavax. Минздрав ожидает по 2 млн доз в месяц. Также в рамках COVAX, согласно плану, планируется получать по 1 031 660 доз AstraZeneca с августа по декабрь.

Поставки 10 млн доз Pfizer, получение которых ранее анонсировала власть, не указаны в национальном плане.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.