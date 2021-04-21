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21 апреля 2021, 19:30 266

В Чернигове ограничения "красной" зоны не дают результата - мэр

21 апреля 2021, 19:30 266
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За две недели усиленного карантина количество госпитализированных пациентов с COVID-19 существенно возросло
За две недели усиленного карантина количество госпитализированных пациентов с COVID-19 существенно возросло
Фото: chernigiv-rada.gov.ua
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Строгие карантинные меры, которые были введены в Чернигове две недели назад, никакого эффекта не дали, и поэтому их необходимо пересмотреть.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко во время совещания в мэрии, передает RegioNews.

Карантинные мероприятия, которые мы объявили, никакого эффекта не дают. Если они не работают и не приносят никакого результата, то для кого они? - сказал городской голова.

По данным городского совета, по коэффициенту выявления больных и уровню госпитализации пациентов Черниговская область до сих пор превышает предельные цифры, а по уровню госпитализаций занимает второе место в Украине.

Как рассказала заместитель главы городского управления здравоохранения Ольга Малец, за две недели усиленного карантина количество госпитализированных пациентов с COVID-19 существенно возросло, также растет смертность. Ее уровень сейчас выше показателей прошлых недель.

Малец подчеркнула, что при таких условиях перспективы выхода региона из "красной" зоны не оптимистичны.

Городской голова дал по этому поводу несколько поручений, в частности, посоветоваться с руководителями городских больниц относительно оптимальности и эффективности мер, и определиться с дальнейшими решениями по поводу карантина.

Напомним, ранее в ОДА заявили, что Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны.

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