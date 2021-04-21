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21 квітня 2021, 14:35 731

Харківська міськрада виділила землю фірмам, пов'язаним з Аваковим і Тереховим - депутат

21 квітня 2021, 14:35 731
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На одній з виділених ділянок знаходиться медичний центр
На одній з виділених ділянок знаходиться медичний центр
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На сьогоднішній сесії Харківської міської ради була виділена земля для фірм, пов'язаних з головою МВС Арсеном Аваковим і з самим в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.

Про це з трибуни Харківської міської ради заявила депутат, член фракції "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, у переліку компаній, яким міськрада виділяє земельні ділянки, виявилося Приватне акціонерне товариство "Инвестор", якому виділяється ділянка за адресою Сумська, 88.

Це підприємство належить родині Арсена Авакова", - заявила Мустафаєва.

Також вона повідомила, що по проспекту Московському, 257, де також виділяється земля, знаходиться медичний центр "ОН Клиник".

Ця мережа медцентрів, співзасновником і бенефіціаром якої виступає колишня дружина Ігоря Олександровича (Терехова, - ред.) Олена Винник", – додала Мустафаєва.

Після виступу Мустафаєвої, Терехов, який вів засідання міськради, почав перебивати і перекрикувати депутата, заявляючи, що вона намагається "заплутати всіх". "Вже немає сил слухати вас", - сказав Терехов і відключив Мустафаєвій мікрофон.

Нагадаємо, "ОН Клиник" - мережа медичних клінік у Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Маріуполі, Дніпрі та Ужгороді. У всіх цих закладах співзасновником є колишня дружина Терехова Олена Винник. У ТОВ "ОН Лаб" - значиться засновником мати чиновника Вікторія Терехова.

На сесії міськради у березні цього року депутати проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергової лікарні "ОН Клиник".

У зв'язку з цим Мустафаєва направила депутатський запит в Національне агентство з питань запобігання корупції для розслідування правомірності прийнятого рішення.

Також нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, НАЗК проводить перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова у зв'язку з можливим порушенням закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.

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